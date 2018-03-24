Urfa'da Neler Oluyor,Bir Açıklama da Valilikten Geldi!

Bir süredir özellikle sosyal medyada yer alan “Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergahı Revizyonu” ile ilgili asılsız ve maksatlı paylaşım ve haberlere ilişkin Şanlıurfa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve Göbeklitepe Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, alandaki çalışmaları yerinde inceledi ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladılar.Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz’ün refakat ettiği Kocameşe ve Karul, Göbeklitepe’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ulusal basın temsilcilerine bilgiler verdiler.Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, şu bilgilere yer verildi: