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Bu haber 24 Mart 2018 01:55:22 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Neler Oluyor,Bir Açıklama da Valilikten Geldi!

GÖBEKLİTEPE’DE SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Urfa'da Neler Oluyor,Bir Açıklama da Valilikten Geldi!

Bir süredir özellikle sosyal medyada yer alan “Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergahı Revizyonu” ile ilgili asılsız ve maksatlı paylaşım ve haberlere ilişkin Şanlıurfa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe ve Göbeklitepe Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, alandaki çalışmaları yerinde inceledi ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladılar.

 Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz’ün refakat ettiği Kocameşe ve Karul, Göbeklitepe’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ulusal basın temsilcilerine bilgiler verdiler.
Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

Göbeklitepe Örenyeri çevre düzenlemelerine ilişkin projeler Bakanlığımızca hazırlanmış olup, 2013 yılında Kazı Başkanlığını yürütmekte olan Klaus Schmidt’in de onayıyla Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.08.2013 tarih ve 834 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. Onaylı proje doğrultusunda 1. Etap çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Göbeklitepe’nin tanıtılması, kazı alanında yürütülen kazı çalışmalarının finansal yönden desteklenmesi, alanın bakım onarım işletme masraflarının karşılanması amacıyla Bakanlığımız ile Doğuş Holding A.Ş. arasında 07.04.2015 tarihinde Destek Sözleşmesi imzalanmıştır. Sponsor tarafından 2015 yılında yapımına başlanan Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Canlandırma Merkezi, 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır. Örenyeri ile Ziyaretçi Karşılama Merkezi arasında kalan yaklaşık 900 metre uzunluğundaki yolun iyileştirilmesi çalışmaları, Kurul onaylı projelere göre devam etmektedir.

2017 yılı Ekim ayı içerisinde alınan dünya Geçici Miras Listesinden Dünya Mirası Listesine alınma süreci içinde UNESCO Heyeti, Göbeklitepe Bilim Kurulu, Kazı Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı ve Bakanlığımız ilgili uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde, ziyaretçi akışının karşılanmasına ilişkin tespit ve öneriler kapsamında ilk karşılama meydanı ile örğnyeri giriş meydanı arasında servis araçlarının kullanacağı mevcut yol ile örenyeri giriş meydanının iyileştirmesi de bulunmaktadır. UNESCO Heyeti, Göbeklitepe Bilim Kurulu, Kazı Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı görüşleri doğrultusunda hazırlanan projeler, ilgili Koruma Kurulu’nun 27.10.2017 tarih ve 2965 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, çalışmalara başlanmıştır.

Yol kesitinde, koruma ilkesi gereğince mevcut dokuya zarar vermemek amacıyla zemin ile tüm ilişkiyi ortadan kaldıracak şekilde keçe serme işlemi uygulanmaktadır. Bu sayede keçe üzerinde yapılan tüm imalat yüzde yüz kaldırılabilir ve kaldırılması halinde mevcut dokuya ulaşılabilir hale gelmektedir. Yol kaplaması olarak; kalıcı beton veya asfalt değil, çevre dokuya uygun renkte yöresel küp taş kullanılmaktadır. Küp taşların zaman içinde yanlara yayılmasını engellemek amacıyla, yol kenarlarına konulan bordürlerin altı harçlı malzeme ile keçe üzerine sabitlenmektedir. Böylece yolun araç geçişleri ile zarar görmesi engellenmiştir.

Kazı alanında ağır iş makineleri ile çalışma yapıldığı bilgisi ise doğru değildir: Keçe üzerine serilen yükün zeminde stabilize olması için hafif ve küçük lastik tekerlekli araçlar kullanılmakta olup çalışma yapılan bölgede herhangi bir kazı alanı bulunmamaktadır. Söz konusu hafif ve küçük araçlar, daha önce araç yolu olarak kullanılan mevcut yol üzerinde ve stabilize zemin serildikten sonra kullanılmaktadır ve kazı alanında çalışmadıkları gibi doğal zemine herhangi bir zarar da vermeleri söz konusu değildir.

Söküldüğü iddia edilen ahşap travers yaya yolları ise, mevcut yolun küçük bir bölümüdür ve Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden daha önce üst örtü uygulamaları sırasında bozulan döşemenin sökülerek yeniden iyileştirilmesi çalışmalarıdır.

Anılan uygulamaların tamamı Göbeklitepe Bilim Kurulu’nun bilgisi ve onayı dahilinde, Kazı Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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