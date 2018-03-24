Hilvan Belediyesi,Taşeron İşçi Alım Sınav Sonuçları Açıklandı

Hilvan Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere sürekli kadroya geçen taşeronların başvurularıyla birlikte yapılan güvenlik soruşturması da tamamlanan işçiler, kurulan komisyon tarafından mülakata tabi tutuldu. Genel olarak personelin çalıştığı birimle ilgili mülakata tabi tutulan işçilere genel kültür soruları da soruldu. Yapılan mülakat sonucunda 92 kişi başarılı bulundu.

Taşeron işçilerin sürekli kadroya geçişi ile ilgili olarak açıklama yapan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 'Öncelikle yapılan düzenleme ile sürekli kadroya geçen tüm işçi kardeşlerime hayırlı olsun. daha önce nasıl hep bir arada Hilvan'a hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde büyük bir özveriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.