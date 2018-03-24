Şanlıurfalı Şehit Teğmenin ismi Havşanlı’da kütüphanede yaşatılacak

Zeytindalı Harekatı sırasında Afrinde şehit olan Şanlıurfalı Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun isminin verildiği kütüphane İstanbul’dan iş adamlarının desteği ile Havşanlı köyü İmam Hatip Ortaokulunda köy halkının hizmetine açıldı.Havşanlı Köyü İmam Hatip Ortaokulunda Şanlıurfalı Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun isminin verildiği kütüphanin açılışına Şehidin akrabaları, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Eyniberk, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Haliliye İlçe Milli Müdürü Mehmet Vural, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nuri Öztürk, okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve köy halkı katıldı. Kütüphanenin oluşturulmasında İstanbul’dan İş adamı Nuh Altaş’ın önemli katkı sunduğu kütüphane bilgi ile donatılmış yeni nesillerin yetişmesi ile Afrin Şehidi Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun anısının yaşatılması amaçlandığı açıklandı.‘Toprağa şehit düşerek vatanı vatan yapan evlatlarımızın ismini yaşatacağız’Afrin’de terör yuvalarının yok edilmesi amacıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtında Şehit düşen Şanlıurfalı Teğmen Muhammet Cihangir’in isminin verildiği kütüphanenin açılışında açıklama yapan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, toprağına şehit düşerek vatanı vatan yapan evlatlarımızın ismini yaşatmak ve donanımlı bilgili nesiller yetiştirmek için bu gün bu kütüphanenin açılışı için bir araya gelerek hem hüzünlü hem de gururlu olduklarını söyledi. Eyyüpoğlu, ‘Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Şehit düşen hemşerimiz Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’yu ve şahsında tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, isminin verdiği Kütüphanenin oluşturulmasında katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kütüphane sayesinde Havşanlı Köyünün çocukları vatanına milletine ülkesine bağlı, şehidimizin mirasına sahip çıkacak yeni nesilleri yetişecektir. Bu da birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyacak bir kütüphane olarak hizmet vereceğinden çok mutluyuz. Bugün burada açılışa katılan ve katkı sunun herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.’ Dedi.Havşanlı Köyü Muhtarı ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk, köylerinde bu denli kapsamlı bir kütüphanenin oluşturulması Şanlıurfa Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçunun isminin verilmesi kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Ayniberk, ‘şehit hemşerimiz Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun Şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliği için şehit düşün her vatan evladının gönlümüzde yrı ayrı bir yeri olduğunu düşünürken Havşanlı köyü İmam Hatip Ortaokulu ile irtibata geçen, İstanbul’dan işadamlarımız bu kütüphanenin oluşturulmasında gerçekten büyük katkı sundular. Bunun yanında okul müdürü Ali Sarısakal, müdür yardımcısı Yusuf Küçük ve öğretmenlerimizin gayretleri ile köyümüzde bu kütüphanemizi oluşturduk. Emeği geçen tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Açılışta bizlerle olan Başkanım Ahmet Eyyüpoğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’a, Haliliye İlçe Milli Müdürü Mehmet Vural’a, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nuri Öztürk’e, okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve köy halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu denli kapsamlı bir kütüphane sayesinde bilgi yuvasına dönüşen okulumuz artık daha güzel hizmet verecektir. Buradan vatan evlatlarımız yetişecek ve birliğimiz – beraberliğimiz için önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. ‘dedi.