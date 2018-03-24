Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 24 Mart 2018 01:02:12 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Şehit Teğmenin ismi Havşanlı’da kütüphanede yaşatılacak

Zeytindalı Harekatı sırasında Afrinde şehit olan Şanlıurfalı Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun isminin verildiği kütüphane İstanbul’dan iş adamlarının desteği ile Havşanlı köyü İmam Hatip Ortaokulunda köy halkının hizmetine açıldı.

Şanlıurfalı Şehit Teğmenin ismi Havşanlı’da kütüphanede yaşatılacak

Zeytindalı Harekatı sırasında Afrinde şehit olan Şanlıurfalı Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun isminin verildiği kütüphane İstanbul’dan iş adamlarının desteği ile Havşanlı köyü İmam Hatip Ortaokulunda köy halkının hizmetine açıldı.
 
Havşanlı Köyü İmam Hatip Ortaokulunda Şanlıurfalı Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun isminin verildiği kütüphanin açılışına Şehidin akrabaları, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Eyniberk,  İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Haliliye İlçe Milli Müdürü Mehmet Vural, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nuri Öztürk, okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve köy halkı katıldı. Kütüphanenin oluşturulmasında İstanbul’dan İş adamı Nuh Altaş’ın önemli katkı sunduğu kütüphane bilgi ile donatılmış yeni nesillerin yetişmesi ile Afrin Şehidi Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun anısının yaşatılması amaçlandığı açıklandı.

‘Toprağa şehit düşerek vatanı vatan yapan evlatlarımızın ismini yaşatacağız’

Afrin’de terör yuvalarının yok edilmesi amacıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtında Şehit düşen Şanlıurfalı Teğmen Muhammet Cihangir’in isminin verildiği kütüphanenin açılışında açıklama yapan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, toprağına şehit düşerek vatanı vatan yapan evlatlarımızın ismini yaşatmak ve donanımlı bilgili nesiller yetiştirmek için bu gün bu kütüphanenin açılışı için bir araya gelerek hem hüzünlü hem de gururlu olduklarını söyledi. Eyyüpoğlu, ‘Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Şehit düşen hemşerimiz Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’yu ve şahsında tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, isminin verdiği Kütüphanenin oluşturulmasında katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kütüphane sayesinde Havşanlı Köyünün çocukları vatanına milletine ülkesine bağlı, şehidimizin mirasına sahip çıkacak yeni nesilleri yetişecektir. Bu da birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyacak bir kütüphane olarak hizmet vereceğinden çok mutluyuz. Bugün burada açılışa katılan ve katkı sunun herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.’ Dedi.

‘Kütüphane ile vatan evlatlarımız yetişecek’
Havşanlı Köyü Muhtarı ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk, köylerinde bu denli kapsamlı bir kütüphanenin oluşturulması Şanlıurfa Şehit Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçunun isminin verilmesi kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Ayniberk, ‘şehit hemşerimiz Teğmen Muhammet Cihangir Çubukçu’nun Şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliği için şehit düşün her vatan evladının gönlümüzde yrı ayrı bir yeri olduğunu düşünürken Havşanlı köyü İmam Hatip Ortaokulu ile irtibata geçen, İstanbul’dan işadamlarımız bu kütüphanenin oluşturulmasında gerçekten büyük katkı sundular. Bunun yanında okul müdürü Ali Sarısakal, müdür yardımcısı Yusuf Küçük ve öğretmenlerimizin gayretleri ile köyümüzde bu kütüphanemizi oluşturduk. Emeği geçen tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Açılışta bizlerle olan Başkanım Ahmet Eyyüpoğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’a, Haliliye İlçe Milli Müdürü Mehmet Vural’a, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nuri Öztürk’e, okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve köy halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu denli kapsamlı bir kütüphane sayesinde bilgi yuvasına dönüşen okulumuz artık daha güzel hizmet verecektir. Buradan vatan evlatlarımız yetişecek ve birliğimiz – beraberliğimiz için önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. ‘dedi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hilvan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
Yılmaztekin, 'Milletvekillerini paketleyip, Gönderdiler'
15 Vekilin CHP’den istifa edip İYİ Partiye geçmesinin ardından yapılan yorumlara bir yenisini de Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ekledi.
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
​CHP ve İYİ Parti ittifakı sonrası CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti.
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Ve Çiftlik Bank yuva yıkmaya da başladı, 3 kadın boşanma davası açtı
Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. Üç kadın, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtı.
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Ceylanpınar'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı Ceylanpınar'da büyük bir coşkuyla kutlandı.
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Baydilli: Çocuklarımıza özel projeler gerçekleştirdik
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak doğrudan çocuklara hitap eden projeler yaptıklarını kaydetti
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Demirkol: Hizmetlerimizde çocuklarımıza öncelik verdik
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Başkan Ekinci: Her çocuk bizim için özeldir
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 vekil İYİ Parti’ye geçti
CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. CHP'li vekillerin geçişi sonrası parti Meclis'te grup kurma hakkını elde edecek.
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
TSK'dan Göz Yaşartan Davranış
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Afgan Aziz Ortaokulu’na ziyarette bulundu. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen TSK, hediyeler vermeyi de unutmadı.
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran MEM Öğrencileri Uçurdu
Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinin uzun süren girişimleri sonucunda THY ile yapmış olduğu organizasyonla Harran'da gökyüzünün, denizin mavisini yalnızca televizyondan gören öğrenciler THY sayesinde gökyüzü kadar büyük, deniz kadar mavi hayallerine ulaştılar.
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bayık, Çocuklar tüm insanlığın geleceğidir
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Bu Hareket Tam Cehape’ye Yakışır!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Urfa'da 13 Kişi Gözaltına Alındı!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na Övgü!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
29°C / 15°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:03
Güneş
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿