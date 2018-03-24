Urfa'da Aralarında,Bakın Sayı Kaç!

Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre 2017 yılında dünya nüfusunun yüzde 8,9’unu 65 yaş ve daha yukarı yaşlı nüfusun oluşturduğu görüldü. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 32,2 ile Monako, yüzde 27,9 ile Japonya ve yüzde 22,1 ile Almanya olurken Türkiye’nin bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığı tespit edildi.Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.Ülkemizde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2017 yılında yüzde 18,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu, yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,7 ile Van izledi.Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2017 yılında 5 bin 416 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin iken en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 3 kişi ile Ardahan, 5 kişi ile Bayburt ve Bartın oldu.