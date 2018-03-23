Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında 80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek günlerini kutladı.Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hayat Ağacı' projesi kapsamında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.İlçede bulunan 80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret eden Başkan Baydilli, karanfil dağıtıp bir süre yaşlılarla sohbet etti. Karaköprü Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olduklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Dünyada insanoğlu doğar, büyür, yaşlanır ve son olarak ahirete intikal eder. Bu süre zarfından insanoğlunun en önemli zamanı çocukluk ve yaşlılık zamanıdır. Nasıl ki yeni doğan bir çocuğa nasıl ilgi gösteriliyorsa yaşlanan bir insana da aynı şekilde ilgi gösterilmesi gerekiyor. Biz Karaköprü Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın yanında yer alıyoruz. Bu merkezde görev yapan başta müdürümüz olmak üzere tüm personel çok önemli ve değerli bir görev yapıyor" dedi.80. Yıl Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Çiftçi, ziyaretinden dolayı Başkan Metin Baydilli’ye teşekkür etti.