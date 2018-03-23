​Çiftçi Urfa’yı Dünya Markası Yapacak

Çiftçi Urfa’yı üst seviyelere taşıyacak dev projelerin olduğunu dile getirdiği röportajda şunları ifade etti,“3 buçuk milyonluk Gap Vadisi içinde sosyal tesisler, yüzme havuzları, kültür alanlarının, spor alanlarının, biyolojik göletlerin, eğitim alanlarının olduğu bir projedir. Şanlıurfa kurak bir iklime sahip olduğu için 3 buçuk milyon m²lik alana sahip bir yeşil alanımız olacak.”Göbeklitepe’de Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında tarihi mekana turistik ziyaretleri açtık.Balıklıgöl ve Eyyüp Peygamber makamlarını birleştirecek “Turizm Yolu” projesine başladık.” diyen Çiftçi“Hedefimiz 2018’de 1 milyon turist ağırlamak” dedi.