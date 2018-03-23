Ayhan, Dev Tirk Bayraklarını Dalgalandırdı

12 metre yüksekliğindeki bayrakları Aşağı Beydaş ve Koruklu Kırsal sınırlarında bulunan iki mahalleye astıklarını dile getiren Ayhan şu açıklamalarda bulundu;"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandırToprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." Düsturuyla Aşağı Beydaş ve Koruklu Kırsal Mahallelerimizin hâkim tepelerine 12 Metre Yüksekliğinde 2 dev TÜRK Bayrağımızı astık.