Ibrahimovic bombası! İşte yeni takımı...

Bu haber 23 Mart 2018 00:45:03 Tarihinde eklenmiştir.

İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde, sakatlığının ardından Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunu beklemeden Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'ye gideceği kaydedildi.



3 Mart'ta başlayan MLS'de transfer dönemi, 1 Mayıs'a kadar devam ediyor.



MANCHESTER UNITED AÇIKLADI

Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Zlatan yaptığı açıklamada, "Harika iki sezon sonrasında United'dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.



İsveçli yıldız, United formasıyla 53 maça çıkarken 29 gol kaydetti.