Urfa'da Daha Çok Kişi Böyle Ölür!

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Mustafa Niyaz Yanmaz, Kentteki kamu hastanelerinin organizasyon ve koordinasyonsuzluk yüzünden vatandaşların beklentilerini karşılayacak hizmeti veremediğini söyledi.Yanmaz, şunları kaydetti:''Birçok sorunumuz var. Sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılar bunların en başında geliyor. Yoğun bakım yatak kapasitesinin yetersiz oluşu had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle hastalar Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ’a taşınmaktadır. 112 Acil’in yakın bir zaman içinde 150 hastayı çevre illere yönlendirdiğine tanık olduk. Bunun yanında yoğun bakımda tedavi edilmesi gereken birçok hasta normal servislerde yatırılmakta, bu da ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Türkiye genelinde 100 bin kişiye 44 yoğun bakım hastası düşüyor. Şanlıurfamızda çocuk ve erişkin olmak üzere 507 yoğun bakım yatağı var. Bu Türkiye ortalamasının çok altındadır.’’‘Üzülerek söylemek zorundayım. Aralarında bir birliktelik yok, ciddi çekişmeler var. Sağlıkta kendi bürokratımı, kendi yandaşımı getireceğim çabasına girmişler. Atama yaparken de liyakati esas almıyorlar, bu da kamu hizmeti anlamında Şanlıurfa halkına olumsuz biçimde yansımaktadır’ dedi.Atıl kalan özel Hastanelere değinen Yanmaz, ‘Bundan önce Ursu gibi, Edessa gibi sağlığın yükünü çeken Hastanelerimiz vardı. Nedenini tam olarak bilmiyoruz, kapanmak durumunda kaldı. Bunların kapanması israftır. Bizim araştırmalarımıza göre Ursu ve Edessa da 120 yoğun bakım kapasitesi var. Onlar da atıl durumda. Urfa’da 1144 yoğun bakım kapasitesi olması gerekirken, bu sayı 507.. Öyle görülüyor ki, bu konuda gerekli anlamlar alınmazsa çile çekmeye, Allah korusun, hastalarımızı yollarda, götürüldükleri çevre illerde yitirmeye devam edeceğiz’ ifadelerini kullandı.