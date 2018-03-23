LPG Fiyatında Türkiye Rekoru Urfa'da

Urfa’da LPG fiyatlarında şikayetçi olan vatandaşlar, fiyatların diğer illere göre çok pahalı olduğunu söyledi.Çevre iller Adıyaman ve Mersin gibi illerde de fiyatların 50 kuruş daha ucuz olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Başka şehirlerde LPG 2,57 civarlarında iken Urfa’da Neden 3,10 kr. Bu kadar fiyat farkı olur mu?” diye sitemde bulunlar.Mersin’den fotoğraf ulaştıran bir Urfalı ise hemşerilerinin sitemlerinin haklı olduğunu söyleyerek Mersin’de LPG fiyatı 2,59 Urfa ile karşılaştırın” dedi.Urfa’nın sahipsiz kaldığını dile getiren vatandaşlar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in duruma el atmasını talep ettiler.(MERSİN LPG FİYATI)(ADİYAMAN LPG FİYATI)