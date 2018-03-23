Bir Çiftlik Bank Vakası Daha, ANADOLU FARM

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının incelemeye aldığı ve yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında kurulan Anadolu Farm'ın kurucusu 28 yaşındaki İsa Karademir basın toplantısı düzenledi.Şirketin 44 bine yakın ve 4 bin civarında yatırımcısı olduğunu söyleyen Karademir, üyelerine hesaplara incelemelerden dolayı bloke olduğu için ödeme yapamadıklarını söyledi. Gündemde olan Çiftlik Bank'tan tamamen farklı bir sistemde çalıştıklarını ve bir marka değeri oluşturduklarını kaydeden Karademir açıklamalarına şöyle devam etti:"Bizim Çiftlik Bank ile çok farklı bir çalışma sistemimiz var, benzetilemez bile. Bizim şirketimiz Kayseri’de kurulmuştur, yatırımlarını yurtdışına değil Türkiye’de yapmaktadır. Doğal olarak birçok kişiye istihdam sağlamıştır. Böyle olunca bizim Çiftlik Bank’tan birçok farkımız var. Biz şirketimizin topladığı yatırımlara senet veriyoruz. Mesela şirketimize yatırım yaptınız, biz anaparanızı garantiye alıyoruz. Bir problem yaşanmasın diye insanlara senet veriyoruz. Onlar sözleşme yaparken biz senet veriyoruz.Onlar gibi yüzde 300 gibi bir kazanç oranı yok. İnsanların yatırımına göre yüzde 200’e yakın bir kazanç oranı var. Şirketimize gelen yatırımlarla o şirketin yurtdışına satılan miktara baktığımızda en az 10 katı fiyat farkı var. İnsanlardan ‘restoranlardan kazandığınız parayla ödeme yapabilecek misiniz’ gibisinden sorular geliyor. Bizim şuanda bu sistemi durdurmadan önce bekleyen 12 tane talebimiz vardı. Biz ekstradan bir de marka değeri oluşturuyoruz. Bizim tamamen hem oyun içeriği hem yatırım olarak onlardan tamamen farklı bir sistemimiz var."