Urfa'da Tefeci Operasyonu,Gözaltılar Var!

''Son dönemlerde vatandaşlarımızdan gelen şikayetler ve basında yer alan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından “tefecilik” yapan şahıslara yönelik olarak başlatılan kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde, farklı tarihlerde 5 ayrı olayı gerçekleştirerek “tefecilik” suçunu işledikleri tespit edilen ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu K.Ş., D.D., B.T., M.Ş. ve bunlarla irtibatlı olduğu anlaşılan F.K. gözaltına alınmış olup, bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir.
Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek tapu, tapu kayıtları ve senetlere incelenmek üzere el konulmuştur. Şüpheliler tarafından mağdur edilenlerin ifadelerinin alınmasına devam edilirken, olay hakkında tanıkların da bilgilerine başvurulmuştur.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olarak; yasal çerçevede gerekli tüm tedbirleri uygulamak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için emniyet güçlerimizle birlikte soruşturmalar kararlılıkla sürdürülecektir.
Vatandaşlarımızın da duydukları, gördükleri veya mağduru oldukları olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve emniyet güçlerimize bilgi vermeleri halinde, ciddi sorun haline gelen ve vatandaşlarımızın emeğini, malını, mülkünü ve tüm birikimlerini sömüren tefecilere karşı daha etkin soruşturmalar yapılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur''
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