Facebook'ta canlı yayınladı! Etlerini kesip böyle yedirdi

Facebook canlı yayınında iki gönüllünün vücudundan et parçası kesip pişiren, daha sonra ise etleri kendilerine yediren şef ile ilgili polis harekete geçti. Bir erkek diğeri kadın iki gönüllüden et dilimleyen yamyam aşçı polis tarafından aranıyor.Letonya'nın başkenti Riga'da bir müzede filme alınan anlar sanatçı Arturs Bērziņš tarafından yönetildi. İnternette yayını izleyen bazı seyirciler tarafından şikayetler alan gösterinin 6 Mart'ta düzenlendiği öğrenildi.Neşter kullanarak iki kişinin sırtından birer parça et kesen adam, bu işlemi yaparken herhangi bir anestezi yöntemi de kullanmadı. Daha sonra etler tavada pişiren adam bunu gönüllülere servis etti."Eschatology" adı verilen gösterinin amacının, küresel gıda kaynakları tükenirse insanlığa ne olacağını vurgulamak olduğu söylendi. Gösteri, insanların yok olma tehlikesi ile karşılaşmaları halinde yamyamlığa başvurmak zorunda kalacaklarını anlatıyor.