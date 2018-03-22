Facebook'ta canlı yayınladı! Etlerini kesip böyle yedirdi

ASLINDA SANAT PERFORMANSI
Letonya'nın başkenti Riga'da bir müzede filme alınan anlar sanatçı Arturs Bērziņš tarafından yönetildi. İnternette yayını izleyen bazı seyirciler tarafından şikayetler alan gösterinin 6 Mart'ta düzenlendiği öğrenildi.
NEŞTER İLE KESİP PİŞİRDİ
Neşter kullanarak iki kişinin sırtından birer parça et kesen adam, bu işlemi yaparken herhangi bir anestezi yöntemi de kullanmadı. Daha sonra etler tavada pişiren adam bunu gönüllülere servis etti.
KÜRESEL GIDA KAYNAKLARININ TÜKENİŞİNE DİKKAT ÇEKİYOR
"Eschatology" adı verilen gösterinin amacının, küresel gıda kaynakları tükenirse insanlığa ne olacağını vurgulamak olduğu söylendi. Gösteri, insanların yok olma tehlikesi ile karşılaşmaları halinde yamyamlığa başvurmak zorunda kalacaklarını anlatıyor.
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