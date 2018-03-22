Vali Erin Müjdeyi Verdi,Bu Yıl Bitecek!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Akçakale ve Harran’da gezi ve incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen ve hasbihal eden Vali Erin, Harran konteyner kentine de giderek Suriyeli muhacirlerle buluştu.Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun da eşlik ettiği Vali Erin, akşam saatlerinde gittiği Akçakale’de vatandaşlarla bir araya geldi. İbrahim Gündoğan Aile Parkında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada, sorunları ve talepleri dinleyen Vali Erin, Akçakale’deki kadın doğum uzmanı sıkıntısını bildiklerini, önümüzdeki günlerde yapılacak atamalar sonrası Akçakale’ye en az bir doktor daha göndereceklerini söyledi.Vatandaşların, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun iyileştirilmesi yönündeki talepleri hakkında konuşan Vali Erin, “Bütçemiz kısıtlı olmasına rağmen Şanlıurfa-Birecik ve Şanlıurfa Akçakale yolunu sıcak asfalt programına aldık. Bu sene yolumuz sıcak asfalt yapılacak” dedi.Akçakale’deki Harran Üniversitesi’ne ait meslek yüksek okulu binasının uluslararası uygulamalı tarım lisesine dönüştürüleceğini, Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakatın sağlandığını ifade eden Vali Erin, “Akçakale, uluslararası bir liseye kavuşacak” diye konuştu.Akçakale’deki temaslarına esnaf ziyareti ile devam eden Vali Erin, gecenin ilerleyen saatlerinde ise Harran Konteyner Kent Konaklama Tesislerine giderek burada yaşayan Suriyeli muhacirlerle bir araya geldi.Suriyeli muhacirlerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, burada yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı. AFAD Yetkililerinden tesis hakkında bilgiler alan Vali Erin, gecenin ilerleyen saatlerinde Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ile de bir araya geldi.