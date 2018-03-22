Urfa Çiftçisine Tüyo,Gece Yapın...

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından özelleştirmenin gerçekleştiği ilk günden bu yana bölge çiftçisine hem enerji israfını, hem de su israfını önlemek amacıyla birçok kez önerilen gece sulamasına bilim insanlarından bir destek daha geldi. Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, gece sulaması yapan çiftçilerin enerji ve suyu daha az harcarken, üretimde yüzde 15 daha fazla verim sağladığını açıkladı.

Dicle Elektrik Dağıtım’ın hem enerji israfını önlemek, hem de çiftçinin daha modern ve bilimsel yöntemlerle üretim yapmasını özendirmek amacıyla ziraat odaları ve sulama birlikleri gibi kurumlara önerdiği gece sulamasını küçük bir kesim uyarken, çoğunluk yine doğal enerji kaynaklarını aşırı tüketen alışkanlıklarına devam etmişti. Gece sulamasına yapılmasına ilişkin bir uyarı da konuyla ilgili çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu’dan geldi. Çullu kuraklık riskine değindi ve şunlara dikkat çekti:

“Harran ovasındaki suyun yüzde 25’ini, yani yaklaşık 500 milyon metreküp suyu aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu kaybettik. Çiftçilerimize gece sulaması yapmalarını tavsiye ediyoruz. Gece sulamasında bitkiler sudan daha iyi yararlandıkları gibi, su buharlaşarak boşa gitmiyor. Cullap Sulama Birliği’nde 3 yıl deneme yaptık. Çiftçilerin ektiği ürünlerin verimi arttı. Dekarda 500 kilo yerine 550 kilo verim alan çiftçi, 100 dekarda 5 ton fazla verim almayı başardı. Son olarak, Doğa Koruma Merkezi’nin de katkısı ile Suruç’ta 10 çiftçiyle birlikte bir çalışma yaptık. Bu çalışmada gece ve gündüz sulaması yapılan pamuk tarlalarındaki sonuçları karşılaştırdık. Sulama metodu olarak yağmurlama yapıldı. Araştırma sonuçlandığında gece sulaması yapılan tarlalarda hem yüzde 15 verim artışı oldu, hem de yüzde 15 daha az su kullanıldı. Gündüz sulama yapılan tarlada dönümde 500 kilo pamuk alınırken, gece sulaması yapılan tarlanın dönümünden 550 kilo pamuk hasadı yapıldı. Çiftçi hem daha az enerji ile daha az su harcadı, hem de daha fazla ürün elde etti. Bu yöntemle çiftçimizin üründen elde edeceği gelirin de artacağını görmüş olduk.”

Gece Sulamasında Sezonda 2-3 Sulama Tasarrufu Sağlanıyor

Gece sulamasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini de kaydeden Harran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, “Gece sulaması yapmaya mecburuz. Devlet Su İşleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte bunun bir zorunluluğa dönüştürülmesi ekonomik anlamda çok faydalı olur. Gece sulaması, sezonda 2-3 sulama tasarrufu ve ürün artışı sağladığı gibi yüzde 15-20 oranında da enerji tasarrufu sağlıyor. Yaptığımız araştırmalar bize, gece sulaması gibi tedbirler alınmadan aşırı (vahşi) sulama yapıldığında, toprağı yorduğunu ve giderek çoraklaştığını ortaya koymuştur.” dedi.