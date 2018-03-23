Fakıbaba, Fırıncıları Topladı

Fırıncıların toplanıp sorunlarının konuşulduğu toplantı sonrası yapılan açıklamalarda şunlara kaydedildi,
“Türkiye Fırıncılar Federasyonu nezdinde Tarım Bakanlığımızla yapmış olduğumuz Türkiye'deki fırıncıların sorunlarıyla ilgili çalışmalarda başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Ahmet Eşref FAKIBABA'ya Özel kalem müdürü İbarahim AKBAŞ'a ve Daire Başkanı Mehmet Erdinç İNCEDİŞE göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği adına teşekkürlerimizi sunarız.”
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