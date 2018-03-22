Urfalı Vekil,Salonu terk etti: 'Meclis Atatürk'ü yok saydı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün gerçekleşen Kanunlar Kararlar Başkanlığı 102. Kuruluş yıldönümü töreninde Kanunlar Kararların tarihçesinden bahsedildi ve bir açılış konuşması yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın da katıldığı törende, kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’ün adının dahi geçmedi. Toplantıyı protesto eden ve salonu terk eden Tanal, şunları söyledi:



'YETERİNCE ÖNEME SAHİP DEĞİL Mİ?'

“Meclis-i Mebusan’dan günümüze Kanun Kararlar Başkanlığı isimli sunumda birimin öneminden ve tarihçesinden bahsedildi. Peki, Kanunlar Kararlar Başkanlığı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu hiç mi kesişmedi de Meclis-i Mebusan’dan günümüze dedikleri zaman diliminde Atatürk hiçe sayılıyor? Bu ülkenin kurucu lideri, birinci Cumhurbaşkanı, birinci Meclis Başkanı Mustafa Kemal Atatürk… Daha ne istiyorlar? Yeterince öneme sahip değil mi? Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kadar hiçe sayıldığı ve önemsizleştirdiği başka bir dönem hatırlamıyorum. Bu ikiyüzlülüktür. Hem yerli ve milli olduğunu iddia edeceksin hem de Mustafa Kemal’den tek bir cümle bile bahsetmeyeceksin. Gösterdikleri 8 dakikalık sunumda 3.dk 54. saniye ve 4. dk 30. saniyede Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını koyduklarını söylüyorlar. İlk fotoğrafta fotoğrafın en solunda bir Atatürk, ikinci fotoğraftaki Atatürk’ü de tanıyabilene aşk olsun. Bunlar iyi niyet içeren durumlar değildir. Ne yaparsanız yapın sözde milliliğiniz sakil duruyor. Samimiyetsiz duruyor. Bu ülkenin milli değerlerine ayıp ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık ediyorlar. Atatürk’ü kitaplarda unutmak, konuşma metinlerinde unutmak, sunumlarda unutmak nedir? Nasıl açıklanır.”