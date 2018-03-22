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Bu haber 22 Mart 2018 23:04:17 Tarihinde eklenmiştir.

Kırmızı don aldım!

İtirafçı bir FETÖ mensubunun verdiği ifadeyle doğrultusunda İstanbul 3. Bölge Eyalet imamı Asım kod isimli Ayhan Zelvi yakalanıp tutuklandı. 15 gün süreyle tutulduğu emniyette ifade vermeye yanaşmayıp, kimliğiyle ilgili yanıltıcı bilgiler veren Zelvi’nin incelenen telefonunda ise çarpık ilişki mesajları çıktı. ByLock yazışmalarında “el ele tutuşacak mıyız”, “ keyif senin ile olmaktır bana”, “kırmızı don aldım” gibi ifadeler kullandığını tespit etti.

Kırmızı don aldım!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığ Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında,  Marmara Bölge ve İstanbul Eyalet yöneticilerine İEM Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Şubat ayı içerisinde düzenlenen operasyonda örgütün sözde Marmara Bölge Yapılanmasının 3 numaralı ismi olarak Tahir kod isimli T.M.B. gözaltına alındı.

İTİRAFÇI TALEBE İMAMI ELE VERDİ
 
İstanbul Emniyeti’nde 2 hafta süreyle gözaltında tutulan ve yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden T.M.B.  örgütün dağılması için bildiği her şeyi anlatacağını söyleyerek oldu.  Düzenlenen soruşturma ve operasyonların ardından örgütte az sayıda kişinin kaldığını, yakalanan her kişinin ardından yeni görev dağılımı yapıldığını söyleyen T.M.B. , kalan örgüt üyelerine vazifeler verildiğini ama emniyetin aralıksız süren operasyonlarından dolayı kısa sürelerle yeniden görev dağılımı yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.
 
KOD ADI ASIM
 
İfadesinde kendisinin örgütün sözde Güngören eyaleti talebe imamı olduğunu ve Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu eyaletlerinden sorumlu Nurullah kod isimli Serdoktor olarak adlandırılan ve kendisinden on gün önce yakalanan M.N.G isimli şahsa bağlı olduğunu  söyleyen T.M.B,  eyaletler üstü yapılanmanın başında ise Asım kod isimli bir şahısın bulunduğunu ifade etti. Örgütün İstanbul il yapılanmasında Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu bölgelerinden sorumlu 3.Bölge İstanbul imamı olarak bilinen imam Asım’ın aynı zamanda örgütün Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinin de sorumlu abisi olduğunu ifade etti.
 
SABAH SPORUNDA YAKALANDI
 
İtirafçı T.M.B.nin verdiği bilgiler ışığında Asım kod isimli İstanbul eyalet imamını  yakalamak için harekete geçen İEM Organize ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kendisini Mart ayı başında Bakırköy’de lüks bir sitede  sabah sporu yaparken yakalayıp gözaltına aldı.  Koşu parkurunda yürüyüş yaparken yakalanıp gözaltına alınan imam Asım,  İstanbul Emniyetine götürüldü.
 
PARMAK İZİNDEN GERÇEK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
 
Yakalanmamak için devamlı ikamet ve kıyafet değiştirdiği, sabit bir yerde durmadığı, diğer örgüt yöneticisi şahıslarla görüşmelerini toplu alanlarda, park ve bahçelerde en fazla 15 dakika olacak şekilde yaptığı tespit edilen ve Emniyette ifade vermeye yanaşmayıp kimliğine dair yanıltıcı bilgiler veren imam Asım’ın gerçek kimliğine ise polis parmak izinden ulaştı. Yapılan parmak izi incelemesinde yıllar önce pasaport alırken emniyete bıraktığı parmak izinden gerçek kimliğinin Ayhan Zelvi olduğu belirlenen imam Asım’ın yapılan araştırmalarda, örgütün finansör mütevellileriyle birebir irtibatının olduğu, yurt dışından örgütün Türkiye’ye gönderdiği para akışını kontrol edip, dağıtımını yapan şahıs olduğu da tespit edildi.
 
PARA AKIŞININ BAŞINDAKİ İSİM
 
Yapılan soruşturmada örgüt tarafından yurtdışından gönderilen paraların, örgüt içerisinde muhasebeci olarak adlandırılan şahıslara aktarıldığı, bu şahıslarında paraları örgüt içerisinde 3 kalem de harcanması için Zelvi’ye ulaştırdığı tespit edildi.  Muhasebecilerden aldığı yüklü miktarda parayı, ilk kalemde, FETÖ mensubu tutuklu örgüt üyelerinin birinci dereceden yakınlarına konuşmamaları ve çözülmemeleri için 2 ile 5 bin lira arasında aylık yardım olarak aktaran Zelvi’nin, ikinci kalem ödemesi ise örgüt içerisinde hala vazifeli olan şahıslara yaptığı maaş ödemesi olarak saptandı.  Bazı örgüt üyelerine vazifelerine karşılık 40 bin liraya kadar maaş ödemesi yaptığı belirlenen Zelvi’nin üçüncü kalem para aktarımını ise örgüte müzahir ev veya ofis tarzı yerlerin faturalarını ödemesi olarak tespit edildi.       
 
3 DEFA KOD İSMİ DEĞİŞTİ
 
Örgütün finans kaynaklarına yönelik olarak düzenlen operasyonlar nedeniyle son dönemlerde ekonomik sıkıntıya girdiği ve masrafları karşılayabilmek için yurtdışında bulunan okulları ve kurumları satmaya başladığını ifade eden itirafçı T.M.B. nin, İstanbul’da tüm talebe yapılanmaları, esnaf yapılanmaları, okul ve öğretmen yapılanmaları, bölge yapılanmaları, bayan yapılanmaları, hususi ve mahrem yapılanmalar ile ünite yapılanması olarak adlandırılan memur yapılanmaların başındaki isim olarak 3 defa kod isim değiştirdiğini ileri sürdüğü imam Zelvi’nın  cep telefonunda yapılan incelemede tespit edilen ByLock hesabından ise sapık yazışmalar çıktı.
 
4 SAPKIN YAZIŞMA
 
İEM Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ByLock hesabı tespit edilip incelemeye alınan imam Ayhan Zelvi’nin binlerce sayfalık ByLock yazışmaları içerisinde bulunan ve diğer yazışmalardan farklı olarak örgütsel yazışmalardan ziyade kişisel ve cinsel içerikli olduğu görülen 4 yazışması tespit edildi.
 
“EL ELE TUTUŞACAK MIYIZ”
 
Yazışmaların dördünü de FETÖ soruşturmasından firari KHK ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Genel sekreteri Yılmaz Sarı ile yaptığı belirlendi. Zelvi’nin 18 Aralık 2015 tarihinde Sarı ile yaptığı görüşmede Sarı’nın Zelvi’ye hitaben “ sabah Mustafa kahvaltı yapalım dedi sonra boşum ve senin müsait olmanı bekleyeceğim” diye yazdığı, “ tamam” diye cevap veren Zelvi’ye Sarı’nın ikinci defa mesaj yazıp bu sefer “ el ele tutuşacak mıyız” diye sorduğu “ evet” diye cevap verdiği görülen Zelvi’nin Sarı’ya gülücük ikonu attığı tespit edildi.  
 
Örgütün üst yönetiminin alt kadrolardan çok farklı bir hayat tarzı içerisinde olduğunun tespit edildiği yazışmalarda 31 Aralık 2015 tarihinde Asım kod isimli İstanbul imamı Ayhan Zelvi’yle Yılmaz Sarı arasındaki mesaj diyalogu ise şöyle…
 
"KIRMIZI DON ALDIM"
 
Sarı  - Gergadancıyı aç
 
Zelvi - Kim ben mi
 
Sarı  - Parmak attığımı gördün mü
 
Zelvi - Ebemin öyle bir özelliği yoktu tanırdım kendisini
 
Zelvi – Ondan yok diyorum
 
Sarı -   Yok yok
 
Sarı  -  Bizde hiçbir şey yok
 
Zelvi - Donsuz gören belki bir şey verir
 
Sarı -  Versin de ne verirse versin
 
Zelvi – Kırmızı don aldım
 
Sarı -  Together
 
Sarı –  ho ho ho
 
Zelvi-  Hiy sir
 
Zelvi-  Hiy sir 
 
Zelvi-  Elh just i have
 
Sarı-    Pain
 
Zelvi-  Yes it is right
 
Sarı-   I am medle
 
“KEYİF SENİNLE OLMAKTIR BANA”
 
12 Ocak 2016 tarihindeki diyalog ise şöyle
 
-Ben tam bir erkeğim
 
-Heyyy
 
-Kılıfı ne yapacaksın ki
 
-Külah dedin ya ne yapacaksın kılıfı dedim
 
-Olan ne
 
-Ben o kadar zeki değilim ki
 
-Uysa iyi olur uymazsa acıtır
 
-Tespit nasıl
 
-Keyif senin ile olmaktır bana
 
- Heyyy  erkek                
 
 
Ferit Zengin / Milliyet
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