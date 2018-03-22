Urfa Bir Olmuş Bana Hakaret Yağdırıyor!

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal, birileri bir şey gizlemeye çalıştığını ima etti.

Çiğdem Köksal Göbeklitepeyi kendilerinin ortaya çıkardığını söyleyerek şunları paylaştı:

"Urfa bir olmuş bana hakaretler yağdırıyor, canhıraş yapılan yolu betonu savunuyorlar, bir de Çiğdem Hanım’ a kim haber verdi diye sorguluyorlarmış. Kimse haber vermedi ben gidiyorum ziyaret ediyorum, orayı biz ortaya çıkardık unutan varsa. Fotoğraflarla ortaya koyduğum gerçekleri evham falan diye yalanlamaya adadılar kendilerini. Ve devam ediyorlarmış “UNESCO için” yaptıkları yol çalışmasına..

Alanda beton ve asfalt kullanılmadı ama bordür taşlarının altına 30 cm harç döktük nasıl bir açıklamaysa? beton döktük ama kenara döktük, keçe serdik onun üstüne döktük... Alan denilen, 900 metrelik yol sağlamlaştırma projesi denilen yerin SİT alanının orta yeri olduğunu, ana toprak değil anakaya olduğunu hatırlatayım..."