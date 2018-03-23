Vakıf El Attı, Kokunun Sebebi Tespit Edildi

Urfa’da buluna Şehbenderiye Vakfı tarafından restore edilen Şehbenderiye Camii’nin son aşamalarına gelinmek üzere.Restorasyonunu üstlenen Şehbenderiye Vakfı, cemaati oldukça rahatsız eden halılarında oluşan küf ve kokunun sebebinin halı yıkama işleminden sonra halıların nemli kalmasından kaynaklı olduğunu tespit etti.Koku ve küfe sebep olan bir diğer etkenin de yolların yükseltisi sonucu camiiye sızan yağmur suları olduğunu bildiren Şehbenderiye Vakfı’nın ilk işi, caminin içindeki halılar kaldırılarak beton zemin temizleyip küften ve kokudan arındırmak oldu.Dış cephenin de restore edilmesinden sonra cami cemaate açılacak.