Urfa Çiftçisine Son Uyarı!

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak sulu tarım yapan 4 bin 218 çiftçinin, birikmiş elektrik borcunun 150 milyon lirayı bulduğunu açıklayarak, borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriklerini kesmekten başka çarelerinin kalmadığını duyurdu.

Elektrik borçlusu 4 bin 218 çiftçinin 2 yıldan fazla süredir ödeme yapmadığına dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

”Yaklaşık 2 yıldır ilçede borç sorunu devam ediyor. Bu süre içerisinde defalarca gerçekleştirdiğimiz uyarılar, bire bir ziyaretler ve sunduğumuz tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen, borçlu çiftçiler elektrik borçlarını ödemiyor. Bu sebeple borçlu tarımsal sulama abonelerinin elektriklerini kesmek dışında bir seçeneğimizin kalmadığın duyurmak zorundayız.’’

Diğer Müşterileri Etkiliyor

Büyük toprak sahibi olmalarına rağmen bazı çiftçilerin kendilerini mağdurmuş gibi göstererek toplumda yanlış algı oluşturmaya çalıştığına dikkat çeken yetkililer, ‘’Borcunu ödeyen çiftçiler nasıl işini düzgün yapıyorsa, herkes öyle olmalı. Dicle Elektrik olarak bu denli özveri ve anlayışla hareket etmemize rağmen borcunu ödeme konusunda duyarlılık göstermeyen çiftçiler artık borcunu ödeyen ve kesintisiz elektrik enerjisi talep eden müşterilerimizi olumsuz etkiliyor. Bu yüzden sorumluluklarını yerine getirmeyen borçlu çiftçiler hakkında yasal süreç başlatılacaktır’’ dedi.