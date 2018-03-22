Urfalılar İçin Ekmek Kapısı Olacak!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ile birlikte Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yeni idare binasını ziyaret ederek burada kurum personelleri ile bir araya geldi. Vali Erin, OSB’nin farklı kısımlarda devam eden altyapı ve inşaat çalışmalarını da yerinde inceledi.OSB Müdürlüğü ziyaretinin ardından ikinci kısımda devam eden ayakkabıcılar sitesine giderek buradaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erin, yatırım çalışmaları devam eden Alman firmasının 90 bin metrekare alan üzerine yapacağı fabrika alanında da incelemelerde bulundu. Devam eden yatırımlar hakkında OSB Müdürü Yunus Emre Aksu’dan bilgiler alan Vali Erin ve beraberindekiler, daha sonra hazır giyim organize sanayi bölgesi koordinasyon merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.Devam eden yatırımlarla Şanlıurfa OSB’nin büyümeye ve yatırımcılar için cazip hale gelmeye devam ettiğini belirten Vali Erin, ikinci kısımda bulunan ve kent istihdamına önemli katkı sunan bir iplik fabrikasını da ziyaret ederek firma sahibi Osman İpek’ten bilgiler aldı.