Başkan ACAR’dan Regaib Kandili Mesajı

Siverek Tso Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Acar,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıAcar Mesajında;"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."