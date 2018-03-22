Urfa Yetkilileri, Tehlikenin Farkında Mısınız?

(Görsel Sahibi: Şanlıurfa'nın Sorunları Medya Hesabı)

Urfa’da zaten daracık olan kaldırımın ortasına dikilen direk bir engelli vatandaşımızı daha mağdur etti. Tam da engelli rampasına yakın bir yerde konumlandırılan direğin engelliler hariç herkese faydası var.Urfa’da belirli günlerde farkındalık yaratmaya çalışan, engellilerin yanlarında oldukları sosyal medya hesaplarından halka sunan yetkililer, Urfa gerçeği ile bir türlü yüzleşemiyorlar.Urfa’da eski OSM’nin önünde bulunan kaldırımı kullanmak isteyen engelli bir vatandaş önüne çıkan direk engelinden sonra kat ettiği yolu geri giderek kaldırıma çıktığı yerden tekrar inmek zorunda kalıyor.Kaldırımın kenarında bulunan yola indiğinde ise görselde görüldüğü gibi karşıdan başka bir araç geliyor.Yetkililere sesleniyoruz, “Bu görseldeki tehlikenin farkında mısınız? Yaşanacak olan bir kazada suçlu olarak tekerlekli sandalyesi ile yola inmek zorunda kalan engelli vatandaş mı, yoksa kendi yolunda ve seyrinde ilerleyen araç sahibi mi?”Suçlu kim? Bize göre suçlu; bilinçsiz çalışanlar, engellileri bu hayatta yok sayan zihniyetler, koltuk sevdalıları ve cehalet...