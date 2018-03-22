Doblan; 'İki Odamız Şehitlerimizin Adına Tefriş Edildi'

Konu ile ilgili açıklamayı hastanenin Başhekimi Op.Dr Ahmet Doblan yaptı.
Doblan; “Hastanemiz yataklı servislerinde yenilenen hasta odalarımızın modern hale getirilmesi amacı ile oda revizyon çalışması başlatılmış olup; revizyonu biten ilk 2 odamıza 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halis DEMİR ve 5 Ocak 2017 İzmir adliyesi önünde teröristlerce çatışmada şehit olan Kahraman Polis Memuru Fethi SEKİN adına tefriş edilmiştir. Servislerimizde geri kalan tüm odalarımız en kısa sürede revize edilerek değerli halkımızın hizmetine sunulacaktır.” açıklamasında bulundu.
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