Mehmet Kaya’dan,Regaip Kandili Mesajı

Kaya Mesajında;



"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladı