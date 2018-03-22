Cengiz Yetim’den,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

İş Adamı Cengiz YETİM,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıYETİM