Yavuz'dan,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Şanlıurfa Son İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Yavuz,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıYavuz