Kılıç'tan,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıKılıç