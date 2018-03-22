Ömer Ay'dan,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Akçakale Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Ay,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıAy