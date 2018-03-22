Ramazan Düzme'den,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Türk-İŞ Şanlıurfa İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Şube Başkanı Ramazan Düzme, üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıDüzme