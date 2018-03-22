Bozkurt'tan,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Şanlıurfa Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Bozkurt,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıBozkurt