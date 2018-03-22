Karakeçili'den,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Karakeçili, üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıKarakeçili