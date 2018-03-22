Hasan Eyyüpoğlu'ndan,Regaip Kandili Mesajı

Mesajında;

"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkan Hasan Eyyüpoğlu,üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıEyyüpoğlu