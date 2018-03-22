Eyyüpoğlu'ndan, Regaip Kandili Mesajı

Askon Ankara Şube Başkanı Urfalı Abdurrahman Eyyüpoğlu, üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini paylaştığı mesajla kutladıEyyüpoğlu Mesajında;"Regaip Kandili'nin ve mübarek üç ayların tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."