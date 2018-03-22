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Bu haber 22 Mart 2018 13:42:17 Tarihinde eklenmiştir.

​2. LİG BEYAZ GRUPTA ŞAM-ALTAY, Pİ-GÜMÜŞHANE, YON-URFASPOR

Sitemiz spor yazarı ve Tv futbol yorumcusu Murat Şahin Şahanoğlu, 2.lig beyaz grubun kalan son yedi maçını değerlendirip kaleme aldı.

​2. LİG BEYAZ GRUPTA ŞAM-ALTAY, Pİ-GÜMÜŞHANE, YON-URFASPOR

2.Lig beyaz grup tam bir cadı kazanına döndü. Şampiyonluk ve play off mücadelesinin yanı sıra küme düşme potasında ki takımların amansız mücadelesi ligin son yedi haftasını daha çekişmeli ve zevkli hale getirdi.

Gümüşhane, Altay, Urfaspor, Bugsaş, Hacettepe ve Sakaryaspor  şampiyonluk iddialarını  halen devam ettirseler de geriden gelen Bandırmaspor play off için mücadelesini devam ettiriyor.

Küme düşme potasında Silivrispor ve Karşıyaka matematiksel olarak halen ligde kalma şansları var gibi görünse de, Fethiye ve Nazilli düşecek olan 3 takımdan biri olacak.

Lider Gümüşhanespor 52 puanla ligin lideri olarak grubun zirvesinde yer almasına rağmen 50 puanda yer alan Altay,48 puanlı Bugsaş ve Urfaspor, 47 puanda Sakaryasporun sezon sonun da şampiyon olma şansları halen devam ediyor. Hal böyle olunca zirvede 7 takım alt sırlarda ki 5 takım toplamda 12 takımın halen ligden umutlar beslediğini kabul edersek kalan kalan yedi hafta çok çekişmeli ve zevkli maçlara sahne olacak.

Beyaz grupta beş takımın da ligi birinci bitirip şampiyon olma şansı olsa bile şampiyonluğa en yakın üç takım var. Altay, Urfaspor ve Gümüşhane şampiyonluğa yakın en güçlü üç aday takım.


GÜMÜŞHANESPOR:
Gümüşhane hem Urfaspor hem de Altay deplasmanlarına gidecek sondan bir önceki hafta ise iç sahada kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak Gümüşhane kalan yedi hafta da 4 deplasman maçına çıkacak. 27. Hafta sonuçlarının ardından ligde 52 puan ile lider durumda olan Gümüşhane bu şartlar da 65 puan ile ligi bitirecek gibi görünüyor.

ALTAY:
Altay'ın en zor deplasmanı Bandırma ve Bugsaş, iç sahada ise Hacettepe ve Gümüşhane maçları var fikstüre bakacak olursak Altay’ın biraz daha zor maçları var ama küme düşmeye yakın olan Silivri ve Karşıyaka maçları bu maçların telafisi gibi görünse de 50 puanda olan Altay’ın kalan maçlarından alacağı puanlarla maksimum ligi 67 puanla bitecek gibi görünüyor.

URFASPOR:
Urfaspor kalan yedi maçının dördünü iç sahada oynayacak, iç sahada oynayacağı Hacettepe ve Gümüşhane maçları kilit maçlar gibi görünse de deplasmanda karşılaşacağı ; “Bugsaş ve Pendik” maçları düğümü çözecek maçlar olacak. İç sahada oynayacağı Karşıyaka ve Maraş maçları, deplasmanda oynayacağı Zonguldak maçı şampiyonluğa giden bir takımın ligde iddiaları kalmayan takımlara karşı yüzde yüz galip gelmesi gereken maçlar olarak görüyorum. Beyaz grubun kilit takımı Pendikspor olacak çünkü üç takımda Pendik ile karşılaşacak. Urfaspor 48 puanla götürdüğü ligi iç saha avantajını ve şartları zorlayarak kullanabilirse sadece bir beraberlik opsiyonu ile ligi 67 puan ile tamamlar. Tahminler de illa ki sapmalar ve sekmeler olur ama Altay ve Urfa son haftaya kafa kafaya girerse ikili averaj Urfaspor’u şampiyon yapabilir.

Küme düşme, Play off ve Şampiyonluk  hedefleri ile son yedi haftaya 12 takım amansız bir mücadele ile girecek hak eden ligde kalacak, Play off da mücadele edecek veya şampiyon olacak 5 mayıs tüm bunları bize gösterecek.

Herkese ve her düşünceye saygılar.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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