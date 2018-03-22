Karısı sigara içsin diye özel jet tutmuş!

Osman K.'nın iddiasına göre, Mehmet Aydın Uruguay'da çiftlik kurmak üzere kendisiyle iletişime geçti.

Osman K., Çiftlik Bank CEO'su ile olan ilişkisinden 30 bin dolar para kazandığını söyledi. Türkiye'deki çiftliklerin işleyişini gördükten sonra Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'a inandığını söyleyen Osman K., Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile Türkiye'ye özel uçakla seyahat etmiş... Ancak 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Osman K.'nın Mehmet Aydın ile tanıştıktan sonra zenginleştiği iddiası da Uruguay basınında konuşuluyor.

Osman K., Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'a geldiğinde ülkede bir çiftlik kurmak istediğini ve kendisinden Uruguay'daki işlemlerde aracılık etmesini talep ettiğini iddia etti.

Osman K.'nın iddiasına göre, Mehmet Aydın Uruguay'da aldığı mâlikane, Ferrari ve yatı kendi üzerine aldırdı. Aydın'ın Uruguay'da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye'ye götüreceklerini söylediğini anlatan Osman K., Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de '10 numara' işleyen bir sistem gördüğünü söyledi.

"30 BİN LİRA ALDIM İDDİASI"

Osman K.'nın açıklamasına göre, Mehmet Aydın 17 Mayıs tarihinde ilk kez Uruguay'a gitti. İddiasına göre, Osman K. İle Facebook üzerinde iletişime geçen Aydın, yabancı dil bilmediğini söyleyerek kendisi adına bazı işleri halletmesini talep etti. Osman K., Aralık ayına kadar süren iş ilişkisi içinde Mehmet Aydın'dan kendisine 30 bin dolar para geldiğini aktardı. Osman K., Mehmet Aydın adına yaptıklarının çevirmenlik de içerdiğini savundu.

Osman K.'nın Facebook hesabında paylaştığı fotoğraf...

RAHATÇA SİGARA İÇMEK İÇİN TÜRKİYE'YE ÖZEL UÇAK TUTMUŞ

Mehmet Aydın'ın Uruguay'a ilk gittiği 17 Mayıs tarihinde, yanında eşi Sıla Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. Osman K., Sıla Aydın'ın Türkiye'ye bir an önce dönmek için sürekli olarak Mehmet Aydın'a baskı yaptığını aktardı. Osman K., Sıla Aydın'ın Türkiye dönüşünce yaşanan olayı ise şöyle anlattı: "Sıla Aydın uçakta sigara içmek istediği için tarifeli uçakla gitmek istemedi. Bunun yerine özel jet kiraladılar. Özel jette ben de vardım" dedi.

"BEN EŞEKLİK ETTİM"

Mehmet Aydın ile temasları hakkında, 'Bir eşeklik ettim" ifadesi kullanan Osman K., kendisinin de Türkiye'deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın'a aldanan biri olduğunu iddia etti. Aydın, "Uruguay'a geldikten sonra Mehmet Aydın'ı Gemlik'teki tanıdıklarıma sordurdum, hiçbirinden olumsuz bir yanıt almadım"

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da sözünü ettiği çiftliği kurmayacağını anladığını söyleyen Osman K., Aralık ayı itibariyle Aydın ile yüz yüze görüşmeyi kestiğini ancak bu tarihten sonra birkaç kez telefonla görüştüğünü söyledi.

Osman K.'nın Facebook hesabında Türkiye'ye özel jetle seyahati için 'kendi öz sermayemizle parasını ödeyip geziyoruz özel uçaklarla' ifadesi yer alıyor.

LÜKS JETTE FOTOĞRAFLAR

Uruguay'da ise Osman K.'nın Mehmet Aydın'la tanıştıktan sonra zenginleştiği belirtiliyor. Osman K.'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ise özel bir jette olduğu görülüyor.