Urfalılar Dikkat,Uyarı Geldi...

Sığır, manda, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda virüslerin neden olduğu bulaşıcı ve çok hızlı yayılan, aynı zamanda ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır. Yüzde 100 bulaşıcı olması nedeniyle geniş hayvan kitlelerini etkiler. Ağır vakalarda tırnak düşmesi, buzağı ve kuzularda ölüm görülebilir. Hastalık; süt, et ve iş verimini düşürerek büyük ekonomik kayıplara yol açar. Şap hastalığı, koruyucu olarak yapılan aşı ile engellenebilir bir hastalıktır. En etkili mücadele, hastalık görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanları aşılatmaktır.

Ülkemizde şap hastalığı ile mücadele çalışmaları bakanlık tarafından yürütülmektedir. Hastalıkla mücadelenin en önemli ayağını aşılama faaliyetleri oluşturmaktadır. Şap hastalığına karşı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkbahar ve sonbahar aşılama kampanyası ile büyükbaş hayvanlara iki kez, küçükbaş hayvanlara ise bir kez aşı uygulanmaktadır. İlkbahar döneminde (15 Şubat - 30 Nisan) il genelinde 318,791 büyükbaş hayvanın aşılanması hedeflenmektedir. Küçükbaş hayvanların, aşılama programında olmamasından dolayı isteyen yetiştiricilerin özel veteriner hekimlerden istifade etmeleri gerekmektedir.

İlimizde "Şap Hastalığı ile Mücadele Seferberliği ve Toplu Aşılama kampanyası" 15 Şubat itibariyle başladı. Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı "Bilindiği gibi şap; sığır, manda, koyun, keçi gibi çift toynaklı hayvanlarda görülen ve halk arasında tabak veya dabak olarak bilinen viral bir hastalıktır. Bu hastalık; evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olmaktadır ve öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Hastalık yüzde 100 bulaşıcı olması nedeniyle geniş hayvan kitlelerini etkiler. Bundan dolayı da Bakanlığımızca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır” dedi.

YÜZDE 80’LERE VARAN ÖLÜM VAKALARI ORTAYA ÇIKABİLİR

Aşının yapılmaması durumunda ortaya çıkacak olanları dile getiren Çakmaklı şunları ifade etti: “Aşı yapılmadığı takdirde muhtemel bir şap hastalığında;

• Süt veriminde % 15, et veriminde % 10 oranında düşüş,

• Gebe hayvanların yavru atması,

• Buzağı ve kuzularda % 80’lere varan ölüm vakaları,

• Canlı hayvan hareketleri ile hayvansal ürün ticaretinin durdurulması,

• Azımsanmayacak miktarda tedavi giderleri,

• Tedavi edilmediğinde hayvanlarda ölüm görülür.

Bu nedenle ilimiz genelinde aşılama programına alınan işletmelerdeki tüm hayvanlar İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde oluşturulan ekiplerce tek tek aşılanacak ve aşılama VETBİS sisteminde kayıt altına alınacaktır.

Aşının tek başına şap hastalığını önleyemeyeceği bunun yanında hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi, dışardan alınan bir hayvanın getirilip işletmeye sokulmaması, 10-15 gün başka bir bölmede karantina altında tutularak işletmeye dahil edilmesi uygundur.

Aşılama kampanyasında istenilen başarının sağlanması, ekonomik kayıpların en aza indirilmesi ve yetiştiricilerimizin önümüzdeki dönemde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, yetiştiricilerimiz ve muhtarlarımızın aşılama için gelen ekiplerimize yardımcı olarak tüm hayvanların aşılanması hususunda gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.”