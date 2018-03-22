Urfa'da Aralarında,Tarım Topraklarının Kaderi Bürokratların Elinde!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’nin büyük tarım arazilerini barındıran ovalarını amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için bazı büyük ovaları "tarımsal sit" ilan ederek koruma altına alıyor.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yürütülen çalışmayla, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan 192 ova "Büyük Ova Koruma Alanı" olarak ilan edilmişti. 16 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile 6 ilde daha 13 adet “Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ova”, "Büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.Son yapılan bu ilanlarla Türkiye genelinde Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu toplam 59 ilde 205 alan büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiş oldu.İllerde oluşturulan Toprak Koruma Kurulları’nın yürüttüğü çalışma sonucu belirlenen ‘tarımsal sit alanı’ kapsamına alınacak arazilerin kaderi, valilik, belediye, tarım il müdürlüğü, meslek odası (ZMO) ve DSİ gibi kurumların belirlediği temsilcilerden oluşuyor. Ancak tarım arazilerinin korunmasını ve amacı dışında kullanımını önlemek amacıyla oluşturulan toprak koruma kurullarının işleyişini belirleyen yönetmelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle değiştirildi. Buna göre daha Kurul’da görev alan altı üyenin tamamının aynı yönde oy kullanması ve en az üçte iki çoğunlukla geçerli olan kararlar, bakanlıkça yapılan değişiklikle "en az beşte üç" çoğunlukla geçerli sayılacak. Ayrıca kamuya ait enerji ve otoyol projelerinden etkilenecek olan tarım arazileri için de Kurul’un sadece toplantıya katılan üyelerinin karar alması yeterli sayılacak.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, büyük ovaların koruma altına alınmasıyla ilgili son bakanlar kurulu kararının ardından yaptığı açıklamada, verimli tarım arazilerinin korunmasının üretim açısından büyük önem taşıdığına değinerek şöyle konuştu: “Bu kararla beraber koruma altına aldığımız büyük ova sayısı 205 oldu. Böylelikle ülke genelinde 6,23 milyon hektarlık alanı koruma altına almış olduk. Ayrıca ilk planda 38 ova olmak üzere yapacağımız yeni değerlendirmelerle bu yıl içinde koruma altına alacağımız büyük ova sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalarımız, adeta tarımsal sit gibi koruma altına alınmış oluyorlar. Bu ovalarımız artık amacı dışında kullanılamayacak; sadece tohumların atıldığı ve bereketin fışkırdığı topraklar haline gelecek. Biz toprağımızı milli servet olarak görüyoruz. Bu doğrultuda topraklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik diğer çalışmalarımızla beraber ülkemizde ekilmedik bir karış toprağın kalmamasını amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde geliştirerek sürdürecek; böylelikle topraklarımızı verimli bir şekilde değerlendirmiş olacağız.”Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında büyük ovaların koruma alanı ilan edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ancak uygulamanın sadece ilan etmekle kalmaması gerektiğini kaydetti. “Bu alanların amaç dışı kullanımının önlenmesi gerekiyor” görüşüne yer verilen ZMO açıklamasında, “Son olarak Eskişehir’de Büyük ova koruma alanı olarak ilan edilmiş Alpu Ovasında, termik santral yapılması ile ilgili alınan karar, sevincimizi gölgelendiren bir karar oldu. Ziraat Mühendisleri Odası gerek bu kararın iptalinin sağlanması, gerekse tarım alanlarının amaç dışı kullanımları konusundaki her türlü girişimin önlenmesi konusundaki çabasını kararlılıkla sürdürecektir” denildi.Kaynak: Odatv.com