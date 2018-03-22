20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise söylemedi

42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy’de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında 2015 doğumlu H.K. adlı bir kız bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini ve bebeğin tecavüze uğradığını gördüğünü ve hastanenin durumu polise bildirmediğini iddia etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 20 aylık bebeğin hastanede tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin, konunun yargıya intikal ettiğini, inceleme başlatılarak adli sürecin sürdüğünü bildirdi.