Fakıbaba,Katar Pazarına Açılıyoruz...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kardeş iki ülke olan Türkiye ile Katar'ın şimdi olduğu gibi gelecekte de tüm alanlarda iş birliği yapmaya devam edeceğini belirterek "Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyorum" dedi.

Fakıbaba, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Katar'da evvela, başkent Doha'da altıncısı düzenlenen Uluslararası Katar Tarım Fuarı "Agriteq 2018" etkinliklerine katıldı.

Etkinlikte Türk iş adamlarıyla toplantı gerçekleştiren Fakıbaba, açılış sonrası Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim bin Muhammed Al Sani ile görüştü.

Gerçekleşen görüşmede, tarım ve gıda güvenliği alanlarında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği ilişkilerini güçlendirmenin yolları ve Türkiye-Katar ortak projelerinin hayata geçirilmesi ele alındı.

Bakan Fakıbaba, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülkenin ekonomisine hizmet edecek projelerin hayata geçirilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi için Türk ve Katarlı iş adamlarının değerlendirebileceği birçok fırsatın var olduğunu dile getirdi.

Fakıbaba, Türkiye'nin, gıda endüstrisinde deneyim sahibi olduğunu ve Katar pazarına farklı gıda ve tarım ürünleri tedarik edebileceğini söyledi.

"Türkiye ile Katar, şimdi olduğu gibi gelecekte de tüm alanlarda iş birliği yapacak"

Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulunan Fakıbaba, kardeş iki ülke olan Türkiye ile Katar'ın şimdi olduğu gibi gelecekte de tüm alanlarda iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Her iki ülkenin ortak yatırım ve projeleri hayata geçirme konusunda çalışmalar yürüteceğini, bunun sadece Türkiye ve Katar ile sınırlı kalmayacak şekilde farklı ülkeleri de kapsayacağını dile getiren Fakıbaba, "Katar, çok önemli bir devlettir. Biz de kendisiyle iş birliği yapmak ve halkı ile hükümetine yardım etmek için hazırız." dedi.

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolara ulaşmasını beklediğini kaydeden Fakıbaba, iki ülkeyi farklı konularda birbirine bağlayan ilişkilerden de övgüyle söz etti.

Fuarda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için özel bir köşe ayrıldı

Üç gün süren fuarda 36 ülkeden 313 katılımcı şirket açtıkları standlarda yerlerini aldı.

Fuara Türkiye'den de yaklaşık 40 şirket katılırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için özel bir köşe ayrıldı.

Fuarda tarıma ilişkin konuların görüşüleceği oturumlar, rapor sunumları, gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünü destekleyecek son teknikler ve imkânlara ilişkin sunumlar yapıldı.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Agriteq 2018" fuarına Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Katar belediye ve Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah er-Rımeyhi katıldı.