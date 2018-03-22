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Bu haber 22 Mart 2018 00:31:37 Tarihinde eklenmiştir.

Büyük Vurgun,Okurken Şok Olacaksınız!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı.

Büyük Vurgun,Okurken Şok Olacaksınız!

Yüz binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik BankCEO'su Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikâne, Ferrari marka bir araç ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın aldığı araç ve mülkleri 10 sene önce Uruguay'a yerleşen Türkiye kökenli Osman K isimli adamın üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi.

ÖZEL KORUNAKLI, ZENGİNLERİN YAŞADIĞI SİTEDE EV ALDI

Türkiye'nin hakkında Uruguay'a iade talebinde bulunduğu Mehmet Aydın'ın Aralık ayına kadar zengin turistlerin kaldığı bir apart otelde ikamet ettiği aktarıldı.

Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'a geldiğinde, başkent Montevideo'da özel korunaklı ve sadece mülk sahiplerinin girebildiği Marina de Santa Lucia'da lüks bir malikâne aldığı ortaya çıktı. 

ALDIĞI YATI 9 BİN DOLARA KİRAYA VERDİ

Uruguaylı bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Mehmet Aydın'ın 640 bin dolar vererek aldığı Ferrari'nin ardından Aydın ile temasa geçen Uruguaylı Autolider şirketinden Carlo Bustin isimli kişi Aydın'a lüks bir malikane ve yat satmayı teklif etti.

Teklifi kabul eden Aydın, yatı satın aldıktan sonra ayda 9 bin dolar ücretle kiraya verdi. 
FERRARİ BABAMIN HEDİYESİ DİYE ÖLMÜŞ BABASI HAKKINDA YALAN SÖYLEDİ

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'da kaldığı zamanlarda Osman K.'nın üzerine satın aldığı Ferrari'yi kullandı. Komşularının aktardığına göre, Aydın kendisine Ferrari hakkında soru soran komşularına, 'Ferrari babamın hediyesi' cevabını verdi.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da bir süre ikâmet ettiği evin komşuları ise Mehmet Aydın'ı fotoğraflarından tanıyarak Aydın'ın Aralık ayına kadar lüks apart otelde yaşadığını aktardı. 

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MALLARI BİR TÜRK'ÜN ÜZERİNE GEÇİRDİ

Mehmet Aydın'ın mülklerini üzerine yaptığı Osman K. ise 10 sene önce neredeyse 'beş parasız' halde ülkeye gelen ve ülkedeki ilk zamanlarında inşaat işlerinde çalışan bir Türk...Mehmet Aydın'ın Uruguay'da satın aldığı mülkleri şüphe çekmemek için söz konusu kişinin üzerine kayıt ettirdiği öğrenildi. Osman K., 2011 yılında Uruguay'da 100 bin (o dönemde 5.420 dolar değerinde) Uruguay pesosu ile düşük sermayeli inşaat şirketi kurdu.


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Ancak Osman K.'nın maddi refahı, Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a gitmesinin ardından önemli ölçüde arttı. Uruguaylı tanınmış bir gazeteci, Osman K.'nın geçen yıldan bu yana kullandığı Ferrari 406 Spider son model arabanın 'mahalle' sakinlerinin dikkatini çektiğini, hatta sosyal medyada birçok kez paylaşıldığını söyledi.

KOMŞULAR 'UYUŞTURUCU PARASI' SANDI

Mahalle sakinlerinin ilk etapta, Türk iş adamının servetindeki büyük artışın sebebinin 'uyuşturucu ticareti' olduğu yönünde dedikodular yaptığı öğrenildi. Bir anda serveti artan Kaya'nın 10 sene önce gittiği Uruguay'da inşaatlarda 'lehim' işleri yaptığı öğrenildi. 

Osman K.'nın Ferrari 406 Spider model aracının ünlendiği Malvin Norte bölgesi ile Mehmet Aydın'ın bir süre yaşadığı apart otel arasında çok kısa bir mesafe bulunuyor. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'a geldikten sonra inşaat sektörüne girdiği iddia ediliyor. 

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TÜRKİYE'YE EN SON ŞUBATTA GELDİ 

Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye en son geçen Şubat ayı ortasında geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye'deki adresini Beykoz'a taşıyan Aydın o tarihten sonra Türkiye'de bir daha bulunamadı. Aydın'ın İstanbul'dan Uruguay'a gittiği sanılıyor. Aydın, 8 Haziran 2017’de Türkiye’nin Arjantin’in Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul’da bulunan Avukat Mehmet Tuna’ya vekâletname vermişti. 

TÜRKİYE İADE TALEBİNDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  dün yaptığı açıklamadfa“Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” ifadesini kullanmıştı. Yüksek kâr payı vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, toplanan paranın 398.3 milyon lirasını üyelere dağıttı. Söz konusu paranın 113.4 milyon lirası ise Aydın’ın Kıbrıs’taki şirketi ile eşi ve yakınlarının hesaplarına aktarıldı.

HÜRRİYET

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