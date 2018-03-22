Urfalı Kahraman Şoför, Göz Yaşarttı

54 yaşındaki adam Urfa’da otobüste kalp krizi geçirdi. Adamın kalp krizi geçirdiğini anlayan yolculardan biri durumu şoföre bildirdi.Kahraman şoför yol güzergahını değiştirerek otobüsü direk Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sürdü.Acil ekiplerine haber verilmesinin ardından otobüsten indirilen hastanın, ilk müdahalelerin ardından tedavisine başlandı.Kalp krizi geçiren hastayı otobüsle hastaneye yetiştiren şoför ise büyük takdir toplayarak günün kahramanı oldu.Vatandaşlar konu ile alaklı; “Hastayı Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesine otobüsle getiren kahraman şöfor abimize teşekkür ederiz. Belsan yönetimine de teşekkür ederim. Helal olsun. Eleştiri yaptığımız kadar, teşekkür etmesinide biliriz” yorumunda bulundu.