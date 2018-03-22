Büyükşehir, Durakları Modern Yaptı Ama Hampara Taşları İçinde Unuttu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa.com’da ısrarla yayınladığımız üstü açık durakların kaldırılması ve yerine vatandaşı güneşten ve kış şartlarından koruyacak durakların yapılması haberi üzerine Urfa’mızı modern duraklara kavuşturdu. Fakat eksik çok…Büyükşehir Belediyesi’nin halka modern durakların duyurusunu yapmak için çektiği fotoğraflarda görülen kirlilik duraklara mordern demeye bin şahit istiyor.Durakların etrafında, yapıldığı günden bu yana kaldırılmayan taşlar durakların modernliğini bozduğu gibi vatandaşın da diline dolandı.Konuyla alakalı yorumlarda bulunan halk,yorumunda bulundu.Seçimlerin yaklaşması ile Urfa çevre düzenlemesine oldukça önem vermeye başladı diyen bir vatandaşın modern duraklar konusundaki yorumu ise şaşırttı;ifadelerini kullandı.Urfa halkının durakların etrafında bulunan parke taşlarını ile alakalı genel görüşleri ise şu şekilde;