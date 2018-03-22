Büyükşehir, Durakları Modern Yaptı Ama Hampara Taşları İçinde Unuttu

Büyükşehir Belediyesi’nin halka modern durakların duyurusunu yapmak için çektiği fotoğraflarda görülen kirlilik duraklara mordern demeye bin şahit istiyor.
Durakların etrafında, yapıldığı günden bu yana kaldırılmayan taşlar durakların modernliğini bozduğu gibi vatandaşın da diline dolandı.
Konuyla alakalı yorumlarda bulunan halk, “Yeni durak yapmışlar fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşmışlar buraya kadar iyi hoş da o parke taşlarını ve büyük taşları durakta unutmuşlar mı, yoksa halk o parke taşlarını bank olarak kullansın diye mi paylaşmakta sakınca görmemişler? Anlayamadık” yorumunda bulundu.
Seçimlerin yaklaşması ile Urfa çevre düzenlemesine oldukça önem vermeye başladı diyen bir vatandaşın modern duraklar konusundaki yorumu ise şaşırttı;
"Büyükşehir iyi, güzel işler yapıyor da reklam yapmayı beceremiyor. Demek ki kapasite bu kadar! Nihat Çiftçi istediği kadar çalışsın âmâ bu ekiple ancak yerinde saymaya devam edecek. Ya uygun adım marş komutunu verip sag - sol adımını bilmeyenleri eleyecek! Yâda seçimlere kadar yerinde say komutuyla devam edecek!” ifadelerini kullandı.
Urfa halkının durakların etrafında bulunan parke taşlarını ile alakalı genel görüşleri ise şu şekilde; “Büyükşehir’in dağıttıklarını vatandaş mı toplayacak? Modern durağın tanımı ne ise çalışmalar da ona göre tamamlansın, yarım yamalak işler yapılmasın”
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