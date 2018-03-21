Suruç'ta Açıkgöz Farkı....

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz Ilçe esnafını ziyaret etti.Ilçe merkezinde Cumhuriyet medyanı Uzun çarşı esnafını ziyaret eden Açıkgöz esnaflari ziyaret etti talep ve isteklerini dinledi.Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Açıkgöz'e esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Mesaiye baslamadan sık sık esnafı ziyaret eden Açıkgöz sabahın erken saatlerinde çarşı sokak ç caddelerde gezerek bir yandan yapılan calismalari denetleyip yetkililerden bilgi alıyor bir yandan da halkla iç içe olarak Suruç ilçesini daha yaşanabilir bir hale getirmek icin çalışmalarıni araliksiz sürdürüyor.Ilçe halkı her fırsatta kendilerini ziyaret eden talep ve isteklerini dinleyen Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz'ün tüm çalışmalarında yanlarında olduklarını belirterek teşekkür ettiler