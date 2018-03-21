Urfa'da Büyük Skandal!

Türkiye’nin ve dünyanın son dönemdeki en önemli arkeolojik keşiflerinden Urfa’daki Göbeklitepe kazılarını yürüten Prof. Dr. Klaus Schmidt 2014 yılında hayatını kaybetmiş, aynı zamanda çalışma arkadaşı Çiğdem Köksal-Schmidt’e arşivde çalışma izni verilmediği ortaya çıkmıştı.
1995’te başlayan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan Göbeklitepe, çatıyla kapatılmasının ardından 18 ay sonra, geçen ay ziyarete açılmıştı.
‘Onun yapılmasını istemediği her şeyi koştura koştura yapıyorlar’
Alanı gezen Schmidt, Instagram hesabından yaptığı açıklamaya şöyle başladı: “Benden başka kimsenin canı acımıyor mu? Burası Göbekli Tepe. Taze beton dökülen alanın yanıbaşında görülen F yapısı (Kaya tapınağı) adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinelerinin eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde, orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 cm. derinlikte anakaya üzerinde neolitik döneme ait izler var.”
2013 yılında başlayan ‘ahşap yürüme yolu’ projesinin bir kısmınının ‘başka bir güzergâh saptandığı’ için söküldüğünü aktaran Schmidt, yeni saptanan güzergahın ise eşinin ‘ziyaretçi yoğunluğu yönelmesin’ diye ferah tuttuğu bir alanda olduğunu yazdı.
Schmidt şöyle devam etti: “‘Eski tren yollarından kalma ahşaplarla yürüme yolunu aşağıdaki ziyaretçi merkezinin oraya kadar kesintisiz yapacağız, SİT alanına kesinlikle beton dökmeyiz, asfalt yapmayız’ demişlerdi Klaus hayatta iken. Onun yapılmasını istemediği, Göbekli Tepe’yi tahrip edeceğini bildiği her şeyi koştura koştura yapıyorlar. Bu sabah Göbekli Tepe’yi ziyaret ettiğimde nasıl hızlı bir tahribat vardı anlatamıyorum. Ben tahribat diyorum, onlar Doğuş yol yapıyor, proje böyle diyorlar. Bir tane arkeolog, bakanlık temsilcisi, müze görevlisi yok alanda. Bir arkeolog neredeyse çevre gezisi yaparken bile ancak bakanlık temsilcisi ile hareket edebilirken, ihale alan inşaat şirketlerine SİT alanlarında süresiz dolaşım ve ne istersen onu yap izni mi veriliyor?”
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