Urfa'da Büyük Skandal!

Dünyanın ilk tapınağı olarak kayda geçen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye ün kazandıran Alman arkeolog Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal-Schmidt, Göbeklitepe’nin geçen ay ziyarete açılan son haline isyan etti: “Benden başka kimsenin canı acımıyor mu?”Türkiye’nin ve dünyanın son dönemdeki en önemli arkeolojik keşiflerinden Urfa’daki Göbeklitepe kazılarını yürüten Prof. Dr. Klaus Schmidt 2014 yılında hayatını kaybetmiş, aynı zamanda çalışma arkadaşı Çiğdem Köksal-Schmidt’e arşivde çalışma izni verilmediği ortaya çıkmıştı.1995’te başlayan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan Göbeklitepe, çatıyla kapatılmasının ardından 18 ay sonra, geçen ay ziyarete açılmıştı.Alanı gezen Schmidt, Instagram hesabından yaptığı açıklamaya şöyle başladı: “Benden başka kimsenin canı acımıyor mu? Burası Göbekli Tepe. Taze beton dökülen alanın yanıbaşında görülen F yapısı (Kaya tapınağı) adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinelerinin eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde, orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 cm. derinlikte anakaya üzerinde neolitik döneme ait izler var.”2013 yılında başlayan ‘ahşap yürüme yolu’ projesinin bir kısmınının ‘başka bir güzergâh saptandığı’ için söküldüğünü aktaran Schmidt, yeni saptanan güzergahın ise eşinin ‘ziyaretçi yoğunluğu yönelmesin’ diye ferah tuttuğu bir alanda olduğunu yazdı.