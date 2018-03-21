Fakıbaba'dan Rest;Çks Yoksa Destek De Yok

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin tarımsal desteklemelerde üyelik şartı koştuğu ÇKS ile yaşanan mağduriyeti, Meclis gündemine taşıdı. ÇKS'Ye kayıtlı olmayanların, çeşitli desteklemelerden faydalanamadığı ülkemizde toplam çiftçi sayısını ve ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısının açıklanmasını isteyen Ömer Fethi Gürer, “Her çiftçi ekimini yaptığı buğday alanı kadar devletten dekar başına mazot gübre ve prim desteği alabilmekte midir? Başvuru tarihini geçiren çiftçilere bir hak daha tanınması söz konusu mudur?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

ÇKS YOKSA DESTEK DE YOK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, Üreticilerin, tarımsal destekler ve benzeri uygulamalardan faydalanabilmek için kendi istekleriyle Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırdığını ve ve bu kaydını her yıl güncellemesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Fakıbaba, 2017 yılı itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemine göre; 2.121.408 çiftçinin kayıtlı olduğunu belirterek, “2018 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olup, destekleme ödemeleri bu kapsamda yapılmaktadır” dedi.

Havza Bazlı Destekleme Modelinde buğday ürününü tüm havzalarda destekleme kapsamına alındığını hatırlatan Fakıbaba, bu çerçevede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıran üreticilerin buğday ürünü için mazot, gübre ve prim desteğinden faydalandığını belirtti.

GÜRER: 'HER ÇİFTÇİ ÇKS'YE KAYITLI DEĞİL'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ÇKS'nin kayıtlı çiftçiler için bir avantaj olabileceğini ancak, kayıtlı olmayan çiftçiler açsından da mağduriyet yarattığını belirtti.

Bazı çiftçilerin değişik nedenlerle ÇKS'ye kayıt yaptıramadığı belirten Ömer Fethi Gürer, “ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler, afet yarımı, bakanlık desteklemeleri, kredi müracaatında bulunabilirken, ÇKS'Ye kaydı olmayan üreticiler maalesef afet yardımlarından bile faydalanamamaktadır. Ürünü afete maruz kalan ÇKS'Ye kayıtlı olmayan bir üreticinin çiftçi olup olmadığı zaten kolayca anlaşılabiliyorken, bu tür desteklemelerden ve yardımlardan yararlanma şartı olarak ÇKS'nin ortaya konulması, ÇKS'Ye kayıtlı olmayan çiftçiler için bir mağduriyettir. Ülkemizde ÇKS'Ye kayıtlı olan kadar olmayan çiftçi de vardır. Bakanlığın, yardım ve desteklemelerde ÇKS'ye kayıt şartını ortadan kaldırması, bu konuda mağduriyet yaşayan çiftçiler açısından önemlidir” diye konuştu.