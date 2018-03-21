Urfa'dan,Kıbrıs'a Sefer Talebi...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol; Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, SunExpress CEO'su Jens Bischof, Anadolujet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur, SunExpress Uçuş Anlaşmaları Müdürü Ali Yasar Aydoğan’a bir yazı göndererek Antalya ve Kıbrıs Havalimanı’na direkt seferlerin düzenlenmesini talep etti.ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, gönderdiği yazısında şu ifadelere yer verdi: