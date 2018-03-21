Urfa'dan,Kıbrıs'a Sefer Talebi...

ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, gönderdiği yazısında şu ifadelere yer verdi:
“Şanlıurfa GAP Havalimanı 2007 tarihinde hizmete girmiştir. Havalimanımız ilk açıldığı dönemde biri Ankara'ya ve diğeri İstanbul'a olmak üzere günlük sadece 2 uçuş gerçekleşmekteydi. Yolcu potansiyelinin artmasıyla birlikte sefer sayımız artmıştır. 2018 yılı itibariyle Şanlıurfa GAP Havalimanından diğer havalimanlarına haftalık tarifeli sefer sayımız 65 ile 70 arasında değişmektedir. Bu seferlerden yaklaşık olarak 24’ü Ankara'ya, 37’si İstanbul'a ve 5’i ise İzmir'e gerçekleşmektedir.
Belirttiğimiz üzere Havalimanımızda sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'e uçuşlar mevcuttur. Kıbrıs ve Antalya ili için Şanlıurfa’nın da çevre illerdeki kadar yolcu yoğunluğu mevcut olmasına rağmen bu havalimanlarına Şanlıurfa GAP Havalimanından herhangi bir uçuş gerçekleştirilmemektedir. Örneğin Antalya ilini ziyaret etmek isteyen yolcular için haftalık olarak Antalya'ya Şanlıurfa'dan 8, Diyarbakır'dan 11, Gaziantep'ten 9 otobüs seferi düzenlenmektedir. Kıbrıs Havalimanına sefer talebimizin nedenlerinden biri Şanlıurfa ilinde ikamet eden çok sayıda öğrenci eğitim hayatını sürdürmek için Kıbrıs'ı tercih etmeleridir. Söz konusu öğrenciler Havalimanımızdan Kıbrıs'a herhangi sefer olmadığından dolayı diğer ulaşım şekillerini kullanarak sıklıkla seyahat etmektedir. Kıbrıs'a yolculuk etmek isteyen kişiler için Gaziantep'ten Kıbrıs'a 10 sefer düzenlenmektedir.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü “Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” Şanlıurfa Kent Koruma Alanı ve Göbeklitepe Arkelojik Alanı İçin İnşaat ve Yenileme Çalışmaları kapsamında Göbeklitepe ören yerindeki kazı alanlarının çatıyla örtülmesi tamamlanmış ve resmi açılışı Haziran ayında yapılacaktır. Göbeklitepe Arkeolojik Alanının ziyarete açılması ile birlikte Şanlıurfa ilinde turizmde bir canlılık yaşanacaktır. Açılacak olan Göbeklitepe alanına ziyarete yıllık 1 milyon turistin geleceği öngörülmektedir.
Söz konusu sebeplerden, mevcut ve oluşacak yolcu yoğunluğundan dolayı Şanlıurfa GAP Havalimanımızdan Antalya ve Kıbrıs Havalimanına uçuş gereksinimi duyulmaktadır. Mevcut yolcu potansiyelinin değerlendirilmesi açısından belirtilen havalimanlarına direkt seferlerin düzenlenmesini talep etmekteyiz. Saygılarımla”.
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