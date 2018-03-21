Bayık, Her Şey Eğitim İçin

Hilvan Belediyesi'nin üniversite adaylarına yönelik yürüttüğü ücretsiz eğitim merkezi olan Bilgi Evi'nin yeni yerleşkesinde başlatılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, "Öğrencilerimiz için nezih bir eğitim ortamı yaratmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz" dedi.

Öğrenci sayısının beklenin üstünde olması nedeniyle yeni yapılan Mini Gençlik Merkezi'nde eğitimin devam ettiğini belirten Bayık, "3 yıl önce orta ve ilkokullar için yaz tatillerini değerlendirmeleri için hizmete koyduğumuz Bilgi Evimizde daha sonra lise mezunu ve lise son sınıflara ücretsiz olarak eğitim verilmeye başlandı. Durumları özel eğitim almaya uygun olmayan öğrencilerimize Bilgi Evi çatısı altında donanımlı eğitmenlerimizce üniversiteye hazırlık kursları veriliyor. Zamanla taleplerin artmasından dolayı daha önceki eğitim derslikler ihtiyaca cevap vermeyince eğitim alanını Mini Gençlik Merkezi'ni taşıdık. Öğrenci kardeşlerimizin daha nezih bir ortamda eğitimlerini devam etmeleri ve derslere daha iyi motive olmaları için, yeni yerleşkede çevre düzenlemedi yapıyoruz. Çevre duvarlarıyla başladığımız düzenlemeler kapsamında, ağaçlandırma, yürüyüş parkurları ve kamelyaları yapıp öğrencilerimizin hizmetine koyduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.