Haliliye Belediyesi, Kırsalda Yeni Yolları Halkın Hizmetine Sunuyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 mahallede daha çalışmalarını tamamlarken, 5 mahallede aynı anda stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını, hummalı şekilde sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını bir bir tamamlayarak, yeni yolları Haliliye halkının hizmetine sunuyor.

3 MAHALLEDE DAHA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Diphisar, İncirağacı ve Gürpınar Mahallelerinde yol yapım çalışmaları tamamlandı. Yol yapım çalışmaları tamamlanan mahalle sakinleri, hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

5 AYRI EKİPLE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tamamlanan yol çalışmalarının yanında ihtiyaç duyulan bölgelerde de çalışmalar devam ediyor. Aslanlı, Denizci, Yolyazı, Gülveren ve Yenice Mahallelerinde 5 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgedeki çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

MUHTARLAR BAŞKAN DEMİRKOL’A TEŞEKKÜR ETTİ

Kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili mahalle muhtarları da açıklamalarda bulundu. Yenice Mahalle Muhtarı Mehmet Subaşı, “Haliliye Belediyemize bize yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Fevzi Demirkol başkanımızdan Allah razı olsun. Bize hizmet getirdi. Başkanımız süper bir başkan, her mahallede eşit şekilde hizmet yapmaktadır. Bu nedenle kendisini taktir ediyorum” dedi.

Çalışmaların tamamlandığı Diphisar Mahalle Muhtarı Serhat Bozan Kaysı da, “Sayın Fevzi Demirkol başkanımıza ve Fen İşleri Müdürlüğüne yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denizci Mahalle Muhtarı Mustafa Denizci ise, “Yolumuz oluyor. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’dan Allah razı olsun” şeklinde konuşdu.

Gülveren Mahalle Muhtarı Sinan Baydaz da, yaptığı açıklamada, “Yollarımız gerçekten çok güzel oldu. Devamını da bekliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Aslanlı Mahalle Muhtarı Bakır Arslan, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.

Öte yandan ekipler, 5 ayrı bölgede yürüttüğü çalışmalarını tamamladıktan sonra program çerçevesinde diğer mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek.